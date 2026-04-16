Piazza Affari: si muove a passi da gigante Banco BPM

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco BPM rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Banco BPM mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,78 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,31. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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