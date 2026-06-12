Regno Unito: produzione industriale invariata, manifatturiera +0,4%

(Teleborsa) - Giungono dati misti dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale, nel mese di aprile 2026, non ha registrato variazioni su base mensile dopo il -0,2% del mese precedente e contro il +0,1% atteso dagli analisti.



Il dato tendenziale registra un calo dello 0,2% dopo il dato invariato di marzo e rispetto al -0,1% del consensus.



La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una crescita dello 0,4% contro il -0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del +1,2% di marzo. La variazione annua registra una crescita dell'1% rispetto al +0,4% del consensus e dopo il +1,2% del mese precedente.

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