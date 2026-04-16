SCM SIM, soci approvano bilancio 2025 e portano a nuovo gli utili

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Solutions Capital Management SIM (SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e di destinare l'utile d'esercizio, complessivamente pari a 80.888 euro, per un importo pari a 76.843 euro a utili portati a nuovo e di destinare a riserva legale l'importo residuo di 4.045 euro.



L'assemblea ha inoltre deliberato di approvare la relazione sulle politiche di Remunerazione ed Incentivazione e - in linea con quanto previsto nella struttura dell'operazione straordinaria in corso con il gruppo Banco di Desio e della Brianza - ha deliberato la revoca del consigliere Antonio Somma.

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