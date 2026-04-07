ICOP, soci approvano bilancio 2025 e dividendo da 0,14 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue: distribuzione di un dividendo pari a 0,14 euro per azione; destinazione della restante parte a utili portati a nuovo. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 15 aprile 2026, con stacco cedola il 13 aprile 2026 e record date il 14 aprile 2026.



I soci hanno anche deliberato il rinnovo del consiglio di amministrazione, determinando in 9 il numero dei componenti e fissando la durata in carica in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Cifre S.r.l., sono stati nominati i seguenti componenti: Vittorio Petrucco, Piero Petrucco, Lucia Calvosa (amministratore indipendente), Enrico Castaldi, Paolo Copetti, Luca Fontana, Francesco Petrucco, Giacomo Petrucco, Davide Epicoco. L'assemblea ha inoltre nominato Vittorio Petrucco quale presidente.



Infine, ha provveduto al rinnovo del Collegio Sindacale, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Cifre. Il Collegio Sindacale risulta composto da: sindaci effettivi Guido Maria Giaccaja (presidente), Maria Cristina Landro e Carlo Luigi Molaro; sindaci supplenti Giuseppe Graffi Brunoro e Tommaso Vidale.

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