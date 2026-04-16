Stellantis e Microsoft siglano collaborazione strategica per accelerare utilizzo AI

(Teleborsa) - Stellantis e Microsoft hanno annunciato una collaborazione strategica quinquennale finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale di Stellantis attraverso il co-sviluppo di capacità avanzate in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneria. Tramite questa collaborazione, Stellantis e Microsoft stanno co-sviluppando più di 100 iniziative di intelligenza artificiale lungo l'intera catena del valore, dal customer care allo sviluppo fino alle operazioni, tra cui: sviluppo e validazione dei prodotti basati sull'IA; manutenzione predittiva e attività di testing avanzato; distribuzione più rapida di nuove funzionalità e servizi digitali.



"Da oltre 100 anni, Stellantis innova con un obiettivo chiaro: creare prodotti, servizi ed esperienze che i clienti amano - ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis - Con la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, siamo stati tra i primi ad adottarla su larga scala in tutte le nostre attività – dall'ingegneria alla produzione, dal design all'interazione con i clienti – integrandola direttamente nei nostri veicoli, dalla nuova cabina digitale fino al sistema operativo del veicolo. Grazie alla collaborazione con Microsoft, stiamo accelerando ulteriormente il nostro slancio sull'IA in tutta l'azienda, mettendo i nostri team nelle condizioni di innovare più rapidamente e offrire i prodotti, i servizi e le esperienze che i clienti si aspettano da Stellantis".



"Il nostro lavoro con Stellantis riflette un'ambizione condivisa: guidare la trasformazione dell'intelligenza artificiale in modo responsabile e sicuro lungo l'intera catena del valore del settore automobilistico - ha dichiarato Judson Althoff, CEO del settore commerciale di Microsoft - Combinando la scala globale e l'eccellenza ingegneristica di Stellantis con le piattaforme cloud, di intelligenza artificiale e di sicurezza affidabili di Microsoft, stiamo creando valore concreto per milioni di conducenti in tutto il mondo".



Stellantis implementerà e gestirà un centro globale di cybersicurezza basato sull'intelligenza artificiale, esteso ai sistemi IT, ai veicoli connessi, agli stabilimenti produttivi e ai prodotti digitali. Inoltre, per offrire esperienze digitali più rapide, affidabili e coerenti a livello globale, Stellantis sta modernizzando la propria infrastruttura adottando Microsoft Azure, con l'obiettivo di ridurre del 60% l'impatto dei data center entro il 2029.



Nell'ambito della collaborazione, Stellantis sta fornendo ai propri dipendenti in tutto il mondo strumenti di intelligenza artificiale aziendali per migliorare la produttività e la collaborazione. Tutti i dipendenti hanno attualmente accesso a Copilot Chat, con un lancio iniziale di 20.000 licenze di Microsoft 365 Copilot che supportano ruoli selezionati.

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