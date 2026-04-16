Unicredit presenta i nuovi ETF Onemarkets

(Teleborsa) - UniCredit ha presentato oggi l’della propriacon il lancio dei primi exchange traded funds (ETF) sulle piattaforme di scambio ETF Plus di Borsa Italiana e Xetra della Borsa di Francoforte. Gli ETF saranno progressivamente disponibili nei 12 paesi in cui è attiva direttamente UniCredit – in Italia, Germania, Austria e Lussemburgo a partire da subito - e in Grecia tramite la partnership strategica con Alpha Bank.L’offerta iniziale comprende, di cui quattro dedicati aie tre ai, sviluppati in collaborazione con il gestore delegato BNP Paribas Asset Management su indici MSCI Universal. Per il comparto azionario, l'universo di riferimento comprende i mercati Globale, USA, Europa e Mercati emergenti. Per il comparto obbligazionario, l'offerta copre il Corporate europeo, il Sovrano europeo e il Sovrano europeo short-term.I nuovi ETF onemarkets consentono un'esposizione diversificata ai mercati azionari globali e obbligazionari sovrani e corporate europei,alleAsset Management. Gli indici Universal di MSCI sono progettati per investire in emittenti con un elevato rating o un trend positivo ESG, riflettendone sia la qualità che il loro percorso di miglioramento.I fondi ETF a marchio onemarkets saranno disponibili alla clientela dei canali retail, private banking e wealth management e bancassurance delin Italia, Germania, Austria, Lussemburgo, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia. Gli ETF saranno inoltre disponibili direttamente agli investitori sul mercato secondario, ampliando così la gamma di soluzioni onemarkets negoziabili su queste piattaforme.L’iniziativa rende, andando a complementare l’esistente gamma di fondi a gestione attiva offerta e sviluppata in collaborazione con primari gestori internazionali, rafforzando così il posizionamento della piattaforma di UniCredit nel mercato dell’asset management internazionale.Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions e Head of Equity & Credit Sales and Trading di UniCredit, ha dichiarato: “I nuovi fondi ETF ampliano la nostra capacità di, accessibili e adatti a soluzioni delegate. Il nostro modello, fondato sulle nostre competenze interne e sulla libertà di affidarci ad alcuni dei migliori partner esterni sul mercato, rimane la chiave dei nostri risultati”.Sandro Pierri, Chief Executive Officer di BNP Paribas Asset Management, ha affermato: “Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto, che rafforza la nostra relazione con il Gruppo Unicredit. L’affidamento a BNP Paribas Asset Management della gestione dei nuovi ETF onemarkets rappresenta unnel campo della gestione indicizzata, la quale riveste un’importanza strategica nei nostri piani di sviluppo”.Francesco Robertella, Head of Funds Selection & Investment di Unicredit, ha infine dichiarato: "Per noi è fondamentale questo passo perché ci consentirà di, offrendo ai nostri clienti uno strumento utilissimo e ormai ampiamente diffuso sul mercato. Questo sarà soltanto il primo passo: ci aspettiamo poi di completare la gamma degli ETF in futuro con soluzioni anche più innovative. Abbiamo deciso di partire con laquest'anno, ma completeremo la gamma con nuove soluzioni attive e più strutturate".