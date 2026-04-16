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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in marzo

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Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Unione Europea, Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +2,6%, in aumento rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +2,5%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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