Milano 16:22
48.002 -0,32%
Nasdaq 16:22
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Dow Jones 16:22
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Londra 16:22
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USA, Produzione industriale (MoM) in marzo

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USA, Produzione industriale (MoM) in marzo
USA, Produzione industriale in marzo su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,1%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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