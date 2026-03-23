Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo
Ribasso per l'indice svizzero, che chiude la seduta con una flessione dell'1,11%.
Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12.107,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12.748,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11.893,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)