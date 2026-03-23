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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

Ribasso per l'indice svizzero, che chiude la seduta con una flessione dell'1,11%.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12.107,2, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12.748,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11.893,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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