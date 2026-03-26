Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Effervescente l'indice svizzero, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,62%.

Il quadro di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12.850,8. Primo supporto individuato a 12.453,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13.248,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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