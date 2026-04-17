Milano 16-apr
48.027 0,00%
Nasdaq 16-apr
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Dow Jones 16-apr
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Londra 16-apr
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Francoforte 16-apr
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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,72%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.055,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,72%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,72%, dopo aver aperto a 4.055,55.
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