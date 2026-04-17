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Borsa: Corre il mercato di Parigi, in progresso dell'1,97%

Il CAC40 chiude a 8.425,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Parigi, in progresso dell'1,97%
Ottima performance per Parigi (+1,97%), che archivia la giornata a 8.425,13 punti.
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