CleanBnB, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su CleanBnB , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, con target price di 2,20 euro per azione (da 2,60 euro), che implica un potenziale upside del 180% rispetto al prezzo di chiusura del 15 aprile.



Nel 2025 CleanBnB ha riportato ricavi per 19,9 milioni di euro (+7% YoY), in linea con le stime di EnVent di 20 milioni di euro. L'EBITDA è stato di 0,5 milioni di euro (vs 1 milione di euro nel 2024), mentre l'utile netto di 0,1 milioni di euro (vs 0,5 milioni di euro nel 2024). La posizione finanziaria netta è cash-positive per 4 milioni di euro (4,4 milioni di euro a fine 2024).



La performance economica del 2025 riflette una stagnazione dei prezzi di mercato e azioni di ottimizzazione del portafoglio messe in atto da CleanBnB nel corso dell'anno.



KPIs FY25: oltre 135mila soggiorni gestiti (+8% YoY) da 3115 proprietà in gestione (+6% YoY) che hanno contribuito a 52 milioni di euro di gross bookings (+5% YoY).



Secondo il management, lo sviluppo delle gross bookings rispetto ai soggiorni è stato influenzato da pressioni sui prezzi da parte di società più piccole e host privati. CleanBnB, nel 2025, come strategia per aumentare il ritorno del suo portafoglio, ha investito nell'ottimizzazione, che ha avuto come risultato la sostituzione di unità meno performanti con altre nuove, portando ad un aumento del numero e qualità delle proprietà gestite. Le spese dell'ottimizzazione sono state spesate a conto economico, con conseguente performance operativa inferiore alle attese. La società ha infine comunicato di voler ampliare la propria posizione di principale operatore nazionale soprattutto attraverso acquisizioni di portafogli.









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