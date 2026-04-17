Eprcomunicazione, EnVent conferma Outperform e target price a 2,85 euro

(Teleborsa) - EnVent ha confermato
il rating Outperform
su Eprcomunicazione
, società società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in relazioni pubbliche e comunicazione digitale, e il target price
a 2,85 euro
per azione, che implica un potenziale upside del 126% rispetto al prezzo di chiusura del 15 aprile.
Nel 2025
Eprcomunicazione ha registrato ricavi
consolidati pari a 11,4 milioni di euro, +40% YoY. EPR e Justbit hanno registrato rispettivamente una crescita dei ricavi del +38% e del +47% su base annua. L'EBITDA
è stato pari a 1,4 milioni di euro, +130% su base annua, con un margine del 12,4% sui ricavi rispetto al 7% nel FY24. L'utile netto
è stato pari a 0,3 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 0,2 milioni di euro nel FY24. L'indebitamento finanziario netto
si attesta a 2,1 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni di euro a dicembre 2024 e 1,8 milioni di euro a giugno 2025.
Nel corso del 2025, Eprcomunicazione ha accelerato il processo di valorizzazione del portafoglio clienti, grazie all'ingresso di primari clienti istituzionali e grandi gruppi multinazionali
. Nello stesso periodo ha acquisito una quota di controllo di Cernuto Pizzigoni & Partners, rafforzando la propria presenza nel Nord Italia e ha lanciato K–Vision, business unit dedicata a creatività multimediale e soluzioni immersive basate su AI. (Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)