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Eprcomunicazione, EnVent conferma Outperform e target price a 2,85 euro

Finanza, Consensus
Eprcomunicazione, EnVent conferma Outperform e target price a 2,85 euro
(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Eprcomunicazione, società società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in relazioni pubbliche e comunicazione digitale, e il target price a 2,85 euro per azione, che implica un potenziale upside del 126% rispetto al prezzo di chiusura del 15 aprile.

Nel 2025 Eprcomunicazione ha registrato ricavi consolidati pari a 11,4 milioni di euro, +40% YoY. EPR e Justbit hanno registrato rispettivamente una crescita dei ricavi del +38% e del +47% su base annua. L'EBITDA è stato pari a 1,4 milioni di euro, +130% su base annua, con un margine del 12,4% sui ricavi rispetto al 7% nel FY24. L'utile netto è stato pari a 0,3 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 0,2 milioni di euro nel FY24. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 2,1 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni di euro a dicembre 2024 e 1,8 milioni di euro a giugno 2025.

Nel corso del 2025, Eprcomunicazione ha accelerato il processo di valorizzazione del portafoglio clienti, grazie all'ingresso di primari clienti istituzionali e grandi gruppi multinazionali. Nello stesso periodo ha acquisito una quota di controllo di Cernuto Pizzigoni & Partners, rafforzando la propria presenza nel Nord Italia e ha lanciato K–Vision, business unit dedicata a creatività multimediale e soluzioni immersive basate su AI.









(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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