Ericsson, redditività in calo con allarme su aumento costi semiconduttori per domanda AI

(Teleborsa) - Ericsson , colosso svedese delle telecomunicazioni, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato reported di 49,3 miliardi di SEK (circa 4,56 miliardi di euro), in calo dai 55 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite organiche sono aumentate del 6% su base annua, con crescita organica in tutti i segmenti.



L'utile lordo rettificato è diminuito a 23,7 miliardi di SEK (vs 26,7 miliardi), a causa delle fluttuazioni valutarie. L'utile lordo è stato di 23,3 miliardi di SEK (vs 26,5 miliardi). Il margine lordo rettificato è stato del 48,1% (48,5%). Il margine lordo del segmento Cloud Software e Servizi è aumentato, mentre quello del segmento Reti è leggermente diminuito. L'EBITA rettificato è stato di 5,6 miliardi di SEK (vs 6,9 miliardi), con un margine dell'11,3% (vs 12,6%), principalmente a causa delle fluttuazioni valutarie. L'EBITA è stato di 1,8 miliardi di SEK (vs 6,7 miliardi), influenzato da oneri di ristrutturazione per -3,8 miliardi di SEK (vs -0,3 miliardi). L'utile netto è stato di 0,9 miliardi di SEK (vs 4,2 miliardi). Ciò riflette gli oneri di ristrutturazione e l'impatto dei tassi di cambio. L'utile per azione è stato di 0,27 SEK (1,24).



Il free cash flow prima delle fusioni e acquisizioni è stato di 5,9 miliardi di SEK (vs 2,7 miliardi), trainato dall'aumento del flusso di cassa operativo.



"I nostri risultati del primo trimestre dimostrano una continua resilienza in un contesto dinamico, con una crescita organica delle vendite del 6% - ha detto il CEO Borje Ekholm - I nostri solidi margini lordi e il forte flusso di cassa riflettono i progressi compiuti negli ultimi anni, riducendo la dipendenza dalla distribuzione geografica e rafforzando le nostre basi a livello globale".



"I nostri investimenti pluriennali nella costruzione di una catena di fornitura resiliente e diversificata ci hanno permesso di fornire servizi di alta qualità ai clienti in un contesto di incertezza geopolitica e macroeconomica - ha aggiunto - Stiamo affrontando un aumento dei costi delle materie prime, soprattutto nel settore dei semiconduttori, dovuto in parte alla domanda di intelligenza artificiale. La nostra ambizione è quella di compensare queste difficoltà, lavorando a stretto contatto con clienti e fornitori e attraverso la sostituzione dei prodotti e azioni di efficientamento".



"Guardando al futuro, pur continuando a prevedere una stagnazione del mercato RAN, la nostra strategia mirata, il portafoglio leader e le posizioni consolidate nei settori mission critical ed enterprise ci danno fiducia nella nostra capacità di crescere più velocemente del mercato delle reti mobili e di raggiungere il successo a lungo termine", ha concluso.

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