SK Hynix triplicherà la capacità produttiva di wafer nel prossimo decennio

(Teleborsa) - Il titolo del colosso coreano dei semiconduttori SK Hynix ha rimbalzato giovedì dopo un report che indicava l’intenzione dell’azienda di triplicare la propria capacità produttiva di wafer.



Il presidente del gruppo SK, Chey Tae-won, ha dichiarato al Nikkei Asia mercoledì che SK Hynix triplicherà la propria capacità produttiva di wafer entro il 2034, per soddisfare la crescente domanda dei suoi chip di memoria avanzati, fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.



L’azienda è uno dei maggiori produttori mondiali di chip di memoria e ha beneficiato enormemente della domanda straordinaria alimentata dall’intelligenza artificiale nell’ultimo anno, che ha ristretto i mercati della memoria e fatto impennare i prezzi.

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