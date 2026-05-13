ProSiebenSat.1: Ebitda in crescita nel trimestre. Giordani: "strategia sta dando risultati"

(Teleborsa) - ProSiebenSat.1 Media SE ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 775 milioni di euro, in calo del 9% su base annua in un contesto macroeconomico volatile. Al netto degli effetti valutari e di portafoglio, la flessione si riduce al 3%, segnalando una tenuta più solida delle attività core.



La performance è stata sostenuta dal business pubblicitario digitale e da Flaconi, che hanno in gran parte compensato il calo della pubblicità televisiva tradizionale, ancora sotto pressione.



L'amministratore delegato, Marco Giordani ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della nostra performance nel primo trimestre, poiché la nostra strategia sta producendo risultati in un contesto di mercato ed economico difficile. Nel complesso, i ricavi nei business rilevanti sono rimasti vicini ai livelli dello scorso anno, con Flaconi che ha nuovamente dato un contributo molto positivo alla crescita organica dei ricavi. Inoltre, tutti i principali indicatori di redditività sono migliorati, mentre i costi di programmazione sono rimasti pressoché stabili rispetto ai ricavi pubblicitari. Stiamo guidando il passaggio verso strutture più agili e una maggiore efficienza dei costi, e stiamo portando avanti con coerenza la nostra strategia di portafoglio con un chiaro focus sulla creazione di valore. Dall’inizio dell’anno abbiamo ceduto società che non rientrano nel nostro focus strategico. Queste misure stanno iniziando a produrre effetti e rafforzeranno ulteriormente la nostra redditività".





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