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Eurozona: in rally EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in rally EURO STOXX Retail
In forte aumento il comparto vendite al dettaglio europeo, che con il suo +3,6% avanza a quota 963,9 punti.
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