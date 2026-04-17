Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026. Meloni: "Motore di crescita Paese"

(Teleborsa) - La Liguria
si classifica la prima regione italiana per concentrazione di attività legate al mare
: l'economia del mare incide per il 13,8% del valore aggiunto regionale e per il 15,4% dell'occupazione. E' quanto emerso in occasione dell'evento "Genova e Liguria Capitali dell'Economia del Mare 2026
- Il Motore blu della crescita economica e occupazionale", promosso da Confindustria.
E Genova
è stata proprio il punto di partenza
del progetto "Capitali dell'Economia del Mare", che ha preso il via nel capoluogo ligure e che approderà nel 2027 anche a Napoli e in Campania. Al centro del confronto
fra istituzioni e sistema produttivo la semplificazione normativa, l'innovazione e la formazione
come leve per rafforzare la competitività, attrarre investimenti e sostenere l'occupazione qualificata, consolidando il ruolo dell'economia del mare nel futuro industriale del Paese.
"Con oltre 200 mila imprese e un milione di occupati
, l’economia del mare genera in Italia un valore aggiunto pari a 76 miliardi
di euro. Siamo i primi in Europa
per volume di merci movimentate nel trasporto marittimo a corto raggio e occupiamo i vertici dell’industria cantieristica e nautica ad alta complessità tecnologica, con oltre il 40% del mercato mondiale nei settori dei super yacht e delle navi da crociera", ha ricordato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
nel videomessaggio inviato per l'evento, ricordando che la blue economy è "uno dei settori nevralgici del tessuto industriale nazionale".
"Per noi italiani, il mare rappresenta tante cose insieme: è identità, ricchezza, storia, cultura, tradizione. Ma è anche una delle direttrici fondamentali della nostra proiezione geopolitica: l’Italia è il naturale punto d’accesso all’Europa e lo snodo geografico tra il Vecchio Continente, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia. Ed è nel Mediterraneo, e non altrove, che la nostra Nazione ha trovato sempre il segno del proprio destino", ha sottolineato la Premier.
Il governo - ha aggiunto - "guarda al mare come una risorsa da valorizzare a trecentosessanta gradi", perché "è il motore della nostra crescita, della nostra occupazione, del nostro benessere". "L’economia blu e la cantieristica
sono una delle cinque nuove filiere attorno alle quali si sta evolvendo il nostro Made in Italy
e che il Governo ha deciso di attenzionare nella politica industriale
che sta portando avanti. Perché il nostro marchio è un concetto dinamico che nel tempo ha aggiunto alle filiere classiche altri segmenti: l’economia della farmaceutica e dei dispositivi medici, la space economy e la difesa, la filiera del turismo e dell’accoglienza, l’industria culturale e – appunto – l’economia del mare".
"Il nostro compito è sostenere questi settori
, farli crescere, renderli sempre più competitivi
. Puntando, prima di tutto, sulla semplificazione, l’innovazione, la valorizzazione del capitale umano", ha spiegato Meloni, aggiungendo "vogliamo portare avanti questa visione di sistema
anche su un altro fronte decisivo, che è quello della logistica portuale
Il Governo ha approvato una riforma della governance portuale che ha obiettivi molto precisi: superare le frammentazioni, sviluppare una pianificazione strategica nazionale, aumentare l’attrattività dei nostri porti nello scenario internazionale".