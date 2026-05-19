Mare Group, Websim taglia target price: focus su integrazione e normalizzazione post-IFRS
(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 7,50 euro per azione (dai precedenti 8,30 euro, per la riduzione prudenziale delle stime 2026-2027) il target price su Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Gli analisti scrivono che il 2025 rappresenta un esercizio di transizione, caratterizzato dall’adozione degli IFRS e da un’intensa attività di M&A, che ha temporaneamente offuscato la lettura dei risultati contabili senza intaccare la solidità del business sottostante. I dati pro-forma, la guidance 2026 e le nuove stime evidenziano invece un profilo di crescita strutturale, una marginalità operativa sostenibile e un netto miglioramento atteso della generazione di cassa. In questo contesto, Mare Group si configura come una piattaforma tecnologica scalabile, orientata a soluzioni proprietarie e ricavi ricorrenti.
Ai prezzi correnti Mare Group tratta a multipli inferiori rispetto ai peer europei del settore technology services, a fronte di prospettive di crescita e di scalabilità comparabili. Il target price implica un upside significativo e incorpora assunzioni prudenti su crescita e marginalità. "Riteniamo che la normalizzazione dei risultati, la riduzione della leva finanziaria e una maggiore visibilità del profilo industriale possano fungere da catalizzatori di una progressiva rivalutazione del titolo", si legge nella ricerca.
(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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