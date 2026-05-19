Mare Group, Websim taglia target price: focus su integrazione e normalizzazione post-IFRS

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato a 7,50 euro per azione (dai precedenti 8,30 euro, per la riduzione prudenziale delle stime 2026-2027) il target price su Mare Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che il 2025 rappresenta un esercizio di transizione, caratterizzato dall’adozione degli IFRS e da un’intensa attività di M&A, che ha temporaneamente offuscato la lettura dei risultati contabili senza intaccare la solidità del business sottostante. I dati pro-forma, la guidance 2026 e le nuove stime evidenziano invece un profilo di crescita strutturale, una marginalità operativa sostenibile e un netto miglioramento atteso della generazione di cassa. In questo contesto, Mare Group si configura come una piattaforma tecnologica scalabile, orientata a soluzioni proprietarie e ricavi ricorrenti.



Ai prezzi correnti Mare Group tratta a multipli inferiori rispetto ai peer europei del settore technology services, a fronte di prospettive di crescita e di scalabilità comparabili. Il target price implica un upside significativo e incorpora assunzioni prudenti su crescita e marginalità. "Riteniamo che la normalizzazione dei risultati, la riduzione della leva finanziaria e una maggiore visibilità del profilo industriale possano fungere da catalizzatori di una progressiva rivalutazione del titolo", si legge nella ricerca.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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