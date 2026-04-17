Londra: scambi al rialzo per Intertek Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intertek Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Intertek Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 48,82 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 48,02. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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