New York: giornata negativa in Borsa per LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,58% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di LyondellBasell Industries è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, LyondellBasell Industries è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 69,35 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 73,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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