New York: peggiora Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Pressione sulla società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,97%.



L'andamento di Alnylam Pharmaceuticals nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Alnylam Pharmaceuticals evidenzia un declino dei corsi verso area 300,4 USD con prima area di resistenza vista a 320,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 293,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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