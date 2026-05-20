Carel Industries, holding della famiglia Nalini avvia ABB su 5% dopo massimi storico in Borsa

(Teleborsa) - Athena FH, che detiene il 18,79% del capitale di Carel Industries (pari al 24,59% dei diritti di voto totali), ha avviato una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) per cedere a investitori istituzionali 5.600.000 azioni (circa il 5% del capitale) del gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.



Il collocamento, si legge in una nota, rientra nella strategia di gestione attiva del portafoglio e di diversificazione di Athena, che "diversifica le proprie partecipazioni industriali e finanziarie, consentendo una parziale monetizzazione nel contesto della significativa traiettoria di crescita della società".



Athena FH è la holding di investimento e family office con sede a Padova della famiglia Nalini. Carel rimane il principale investimento di Athena, a conferma del suo impegno a lungo termine come secondo maggiore azionista della società. Nel CdA di Carel Industries siedono Luigi Nalini (vicepresidente esecutivo) e Francesco Nalini (amministratore delegato).



Goldman Sachs e Mediobanca sono state nominate Joint Bookrunner per il collocamento. Rothschild & Co agisce in qualità di consulente finanziario dell'azionista venditore.



L'ABB arriva dopo che oggi il titolo ha toccato un nuovo massimo storico a quota 32,90 euro per azione, prima di chiudere a 32,70 euro, per una capitalizzazione di 3,68 miliardi di euro. La performance a 1 mese segna +22%, a 6 mesi +36%, a 1 anno +56%.

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