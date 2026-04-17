Pesante sul mercato di New York Netflix

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore dei video on demand , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo del provider di video online classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 98,66 USD e primo supporto individuato a 95,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 101,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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