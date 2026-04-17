Pesante sul mercato di New York Netflix
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore dei video on demand, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo del provider di video online classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 98,66 USD e primo supporto individuato a 95,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 101,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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