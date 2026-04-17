Piazza Affari: balza in avanti WIIT
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.
Tecnicamente, WIIT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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