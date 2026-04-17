Piazza Affari: balza in avanti WIIT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.





Tecnicamente, WIIT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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