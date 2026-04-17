Piazza Affari: scambi in positivo per Banco Desio

(Teleborsa) - Avanza la banca con sede a Desio , che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 9,42 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 9,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 9,22 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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