Poste Italiane e Benetton Group: partnership strategica per la logistica della moda

(Teleborsa) - Accordo di partnership strategica fra Poste Italiane e Benetton Group, con l’obiettivo di creare un campione della logistica capace di attrarre nuovi clienti e sostenere la crescita del commercio italiano ed europeo.



L’intesa, che valorizza gli asset e le rispettive competenze specifiche nel campo della gestione e della distribuzione dei capi di abbigliamento, prevede l’ingresso di Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata, nel capitale di Benetton Logistics, spin-off di Benetton Group. Nasce così una nuova realtà in joint venture, denominata "Logistic 360".



Il progetto, frutto del ruolo di leadership di Poste Italiane nella logistica e nell’eCommerce, nasce grazie alla collaborazione con Edizione Spa, tra le maggiori holding europee, caratterizzata da una visione industriale di lungo periodo. La partnership rappresenterà un passaggio chiave per il posizionamento del Gruppo Poste Italiane nel mercato della Contract Logistics e per la traiettoria di riorganizzazione di Benetton Group, avviata due anni fa con il supporto di Edizione.



Gli aspetti centrali dell’intesa sono il potenziamento e la valorizzazione del polo di Castrette di Villorba, in provincia di Treviso, uno dei più avanzati hub europei dedicati alla gestione della logistica del fashion. Il sito oggi è in grado di gestire 30 milioni di capi su una superficie complessiva di circa 400.000 metri quadrati – di cui 100.000 dotati di impianti automatizzati di ultima generazione. Il sito, che include un centro di distribuzione capace di lavorare fino a 45.000 colli al giorno ed un impianto dotato di una flotta di robot in grado di ottimizzare lo stoccaggio e il picking per l’e-commerce, è pronto ad aprirsi a nuovi settori merceologici.



Attraverso l’ingresso di nuovi clienti e l’espansione verso altri comparti, infatti, la partnership tra Poste Italiane e Benetton Group si pone l’obiettivo di incrementare la capacità operativa dell’infrastruttura anche grazie a investimenti in tecnologia e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, integrata dalla professionalità e dall’esperienza del personale.



L’operazione sarà perfezionata dopo la notifica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le necessarie autorizzazioni.





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