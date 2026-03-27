Avio, presentata lista a 9 per rinnovo CdA. Confermati Ranzo e Italia ai vertici

(Teleborsa) - Avio
, società italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha reso noto che sono state depositate
una lista per il rinnovo del CdA e una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale in vista dell'assemblea del 28 aprile
.
Le liste congiunte sono state presentate - in ottemperanza del patto parasociale sottoscritto il 24 febbraio 2026
- da In Orbit (partecipata da amministratori/dirigenti di Avio), anche in nome e per conto di RBC Holding (controllata dal presidente Roberto Italia) e di Leonardo
(titolari, complessivamente, del 21,27% del capitale e del 21,72% dei diritti di voto).
La lista dei candidati alla carica di amministratore
risulta composta da: 1. Roberto Italia (Presidente) 2. Giulio Ranzo (Amministratore Delegato) 3. Stefano Ratti 4. Stefania Tomassi 5. Laura Pierallini (indipendente) 6. Heidi Shyu (indipendente) 7. Elena Pisonero Ruiz (indipendente) 8. Monica Auteri (indipendente) 9. Marco Tutino (indipendente).
La lista dei candidati alla carica di sindaco
risulta composta da: Sindaci effettivi 1. Giulia De Martino 2. Filippo Maria Invitti 3. Barbara Cavalieri; Sindaci supplenti 1. Marianna Tognoni 2. Massimo Invernizzi.