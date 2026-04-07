Enervit, depositate due liste per il rinnovo del CdA
(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026, Enervit, società quotata su Euronext Milan attiva nella nutrizione sportiva, ha reso note le due liste presentate per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
La lista di maggioranza è stata depositata da AMRAST, MALMORIA e M2PA (soci aderenti al patto parasociale con una partecipazione complessiva del 50,26%) e propone dieci candidati al CdA: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Sorbini, Marina Petrone, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli (indipendente), Chiara Dorigotti (indipendente), Francesca Sorbini, Michele Cannarella e Maria Alina Sorbini. Per il collegio sindacale sono candidati Claudia Costanza, Giorgio Ferrari e Giuseppe Fredella come sindaci effettivi.
La lista di minoranza è stata presentata da Duke Investment, titolare del 31,09% del capitale, e propone tre candidati indipendenti al CdA (Roberta Di Vieto, Massimo Piombini e Fabio De Seta) e Pier Paolo Caruso come sindaco effettivo.
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