Enervit, depositate due liste per il rinnovo del CdA

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026, Enervit , società quotata su Euronext Milan attiva nella nutrizione sportiva, ha reso note le due liste presentate per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.



La lista di maggioranza è stata depositata da AMRAST, MALMORIA e M2PA (soci aderenti al patto parasociale con una partecipazione complessiva del 50,26%) e propone dieci candidati al CdA: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Sorbini, Marina Petrone, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli (indipendente), Chiara Dorigotti (indipendente), Francesca Sorbini, Michele Cannarella e Maria Alina Sorbini. Per il collegio sindacale sono candidati Claudia Costanza, Giorgio Ferrari e Giuseppe Fredella come sindaci effettivi.



La lista di minoranza è stata presentata da Duke Investment, titolare del 31,09% del capitale, e propone tre candidati indipendenti al CdA (Roberta Di Vieto, Massimo Piombini e Fabio De Seta) e Pier Paolo Caruso come sindaco effettivo.

Condividi

```