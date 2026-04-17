Frendy Energy: Edison presenta le liste per CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - Con riferimento all’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 27 aprile 2026 in prima convocazione e occorrendo per il 7 maggio 2026 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Frendy Energy rende noto che l’azionista Edison , titolare di una partecipazione pari al 76,97% del capitale con diritto di voto, ha presentato la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché le relative proposte in materia di durata nella carica, nomina del Presidente e determinazione dei compensi, e le proposte per la nomina del Collegio Sindacale.



La lista dei candidati proposti alla carica di amministratore contiene i seguenti nominativi: Davide Colucci, proposto anche alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; Roberto Buccelli; Renzo Gian Alessio Capolla; Lucrezia Geraci; Graziano Molinari (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche),

che, a eccezione di Davide Colucci, già ricoprono la carica di amministratore di Frendy Energy.



Inoltre, Edison ha proposto di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028), e di assegnare un compenso complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in 58.000 (cinquantottomila) euro lordi su base annua.



I nominativi dei candidati proposti per la carica di sindaco sono: Sindaci effettivi: Ferdinando Superti Furga, proposto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale; Renato Colavolpe; Luigi Migliavacca che già ricoprono la carica di sindaci di Frendy Energy. Sindaci supplenti: Annamaria Aldé; Marco Armarolli.



La proposta contiene anche l’indicazione dei compensi per il Collegio Sindacale.

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