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Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,12%
Il CAC40 termina a 8.331,05 punti
In breve
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Finanza
20 aprile 2026 - 17.43
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dell'1,12% e chiude a 8.331,05 punti.
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