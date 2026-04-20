Milano 14:09
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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,1%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.051,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,1%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 4.051,43 punti.
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