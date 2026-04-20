Milano
14:09
48.191
-1,39%
Nasdaq
17-apr
26.672
0,00%
Dow Jones
17-apr
49.447
+1,79%
Londra
14:09
10.596
-0,67%
Francoforte
14:09
24.380
-1,30%
Lunedì 20 Aprile 2026, ore 14.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,1%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,1%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.051,43 punti
In breve
,
Finanza
20 aprile 2026 - 09.20
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 4.051,43 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso del 3,11%
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,52%
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,91%
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 3,63%
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -2,72% alle 04:48
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,95%)
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,96%)
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,70%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,87%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,6%
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto