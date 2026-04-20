Eni conferma discussioni in corso con Repsol e Pdvsa per esportazione gas venezuelano

(Teleborsa) - Eni e la spagnola Repsol prevedono di iniziare a esportare gas naturale dal Venezuela entro la fine del 2031, dopo aver raggiunto un accordo con Caracas per rilanciare un progetto a lungo bloccato per espandere la produzione da un enorme giacimento offshore. Lo ha riportato Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda.



L'accordo con la presidente ad interim Delcy Rodríguez consentirebbe alle società di più che raddoppiare la produzione del giacimento nel Golfo del Venezuela ed esportare il combustibile come gas naturale liquefatto da un terminale galleggiante.



Eni e Repsol avrebbero anche ricevuto garanzie di essere compensate per miliardi di dollari di gas estratto per il Venezuela nel corso degli anni, ma non pagato.



Eni e Repsol prevedono di installare altre due piattaforme nel giacimento entro il 2028 e di iniziare le esportazioni una volta raggiunto un certo livello di produzione, grazie all'accordo con il Venezuela che estende la loro concessione per la gestione del giacimento dal 2036 al 2051.



Sempre secondo quanto riportato dalle fonti, le due aziende prevedono di presentare un piano di sviluppo definitivo a Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) entro giugno.



In merito alle indiscrezioni riportate da Bloomberg sul rilancio della produzione dal maxi giacimento venezuelano, un portavoce dell'Eni ha affermato: "confermiamo che sono in corso discussioni tra Eni, Repsol e Pdvsa sul potenziale e sulle condizioni per le esportazioni di gas dal progetto Cardon IV, ma non commentiamo dettagli che non sono stati ancora finalizzati tra le parti".

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