Fideuram ISPB, tre nuovi reclutamenti a marzo

(Teleborsa) - Nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026, nelle quattro reti di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking sono stati inseriti complessivamente 127 private banker, confermando un trend di crescita e attrattività del modello. Il numero complessivo dei private banker della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, al 31 marzo, ha raggiunto quota 7.005 professionisti.



Per quanto riguarda gli inserimenti di maggior rilievo dello scorso mese nella rete Fideuram, Manuel Locatelli e Ivan Jevtovic si sono uniti all'area Lombardia. Per IW Private Investments è stato reclutato Andrea Marchetti per l'area Marche.



Jevtovic ha fatto ingresso nel team di Senior Private Banker di Fideuram ISPB. Il banker, 50 anni, entra nella struttura coordinata dall’Area Manager Loris Ventura, dal Divisional Manager Felice Nicolazzo e da Rodolfo Brioschi, Regional Manager, portando un’esperienza di oltre 25 anni maturata all’interno di primarie istituzioni finanziarie internazionali. Nell’ultimo decennio ha ricoperto il ruolo di Managing Director per HSBC Italia, dove ha coordinato team multidisciplinari e gestito relazioni strategiche con grandi gruppi industriali italiani, istituzioni finanziarie e realtà pubbliche.



Con questo ingresso, Fideuram rafforza ulteriormente il presidio su profili di alto standing, capaci di coniugare visione internazionale, competenze consulenziali evolute e profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano.

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