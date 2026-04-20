ISTAT, produzione delle costruzioni in aumento a febbraio

(Teleborsa) - A febbraio 2026, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una lieve crescita congiunturale, dopo la flessione rilevata a gennaio. Su base trimestrale invece, l'ISTAT osserva una flessione (-1,1%). Si registra, inoltre, a febbraio 2026 una dinamica tendenziale positiva sia nella serie grezza sia in quella corretta per gli effetti di calendario, invertendo l’andamento negativo del mese precedente.



A febbraio, l'Ufficio di statistica stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,5% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre 2025-febbraio 2026 la produzione nelle costruzioni diminuisce dell’1,1% nel confronto con il trimestre precedente.



Su base tendenziale, l’indice grezzo registra un incremento dell’1,5%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell’1,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come a febbraio 2025).



Nella media dei primi due mesi del 2026, l’indice grezzo diminuisce dell’1,6%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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