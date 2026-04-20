Londra: giornata depressa per easyJet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese , con una flessione del 3,60%.



Lo scenario su base settimanale di easyJet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di easyJet mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,153 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,104. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,201.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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