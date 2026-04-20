Londra: risultato positivo per BP

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo petrolifero inglese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,96%.



L'andamento di BP nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di BP evidenzia un declino dei corsi verso area 5,533 sterline con prima area di resistenza vista a 5,613. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,495.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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