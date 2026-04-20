Madrid: brillante l'andamento di Repsol
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in utile del 3,04% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'utility spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Repsol segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,16 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,54. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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