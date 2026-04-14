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Telesia, ritorno all'utile nel 2025 e ricavi per 13,9 milioni

Finanza
Telesia, ritorno all'utile nel 2025 e ricavi per 13,9 milioni
(Teleborsa) - I ricavi consolidati del Gruppo Telesia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sono pari a 13,90 milioni di euro, in aumento dello 0,8% rispetto al precedente esercizio, e sono composti, al netto dei ricavi infragruppo, da ricavi di Class CNBC per circa 5,78 milioni in linea con l’esercizio 2024, da quelli di Telesia per circa 5,23 milioni (+4,5% rispetto al 2024), e da ricavi di Class TV Service e Class Servizi Televisivi per complessivi 2,89 milioni (-3,4% rispetto al 2024).

L’Ebitda si attesta a 2,14 milioni pari ad un miglioramento del 54 % dell’esercizio precedente, mentre l'Ebit è positivo per 1,80 milioni, in miglioramento rispetto ai 0,79 milioni. Il risultato consolidato, al netto delle imposte e degli interessi di terzi, è stato positivo per 0,55 milioni a fronte della perdita di 0,19 milioni del 2024.
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