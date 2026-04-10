Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.699,8 e primo supporto individuato a 10.439,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.959,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)