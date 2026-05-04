New York: senza freni Insmed

(Teleborsa) - Brilla l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che passa di mano con un aumento del 4,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Insmed mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,66%, rispetto a +1,2% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Insmed , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 134,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 141,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 131,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```