New York: senza freni Insmed
(Teleborsa) - Brilla l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che passa di mano con un aumento del 4,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Insmed mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,66%, rispetto a +1,2% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Insmed, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 134,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 141,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 131,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```