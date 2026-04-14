Wall Street chiude in buon rialzo nonostante il fallimento dei negoziati
(Teleborsa) - Chiusura in aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,63%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.886 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,06%); con analoga direzione, in rialzo l'S&P 100 (+0,9%).
I principali indici hanno registrato solidi guadagni nonostante il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lunedì: "Siamo stati contattati dall'altra parte". Ha aggiunto: "Desiderano ardentemente raggiungere un accordo".
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti finanziario (+1,73%), informatica (+1,72%) e beni di consumo secondari (+0,85%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-1,19%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,04%).
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+4,76%), Microsoft (+3,64%), American Express (+3,29%) e IBM (+3,06%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Goldman Sachs, che ha archiviato la seduta a -1,87%.
Si muove sotto la parità Coca Cola, evidenziando un decremento dell'1,37%.
Contrazione moderata per Verizon Communication, che soffre un calo dell'1,35%.
Sottotono Procter & Gamble che mostra una limatura dell'1,09%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cadence Design Systems (+8,48%), Atlassian (+7,26%), AppLovin (+6,66%) e Workday (+6,60%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fastenal Company, che ha chiuso a -6,83%.
Scivola Kraft Heinz, con un netto svantaggio del 2,78%.
In rosso Xcel Energy, che evidenzia un deciso ribasso del 2,38%.
Spicca la prestazione negativa di Insmed, che scende del 2,40%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:
Martedì 14/04/2026
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 3,4%)
Mercoledì 15/04/2026
14:30 USA: Empire State Index (atteso 0,6 punti; preced. -0,2 punti)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,5%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,3%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 37 punti; preced. 38 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,08 Mln barili).
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