Wall Street chiude in buon rialzo nonostante il fallimento dei negoziati

(Teleborsa) - Chiusura in aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,63%; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.886 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,06%); con analoga direzione, in rialzo l' S&P 100 (+0,9%).



I principali indici hanno registrato solidi guadagni nonostante il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lunedì: "Siamo stati contattati dall'altra parte". Ha aggiunto: "Desiderano ardentemente raggiungere un accordo".



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti finanziario (+1,73%), informatica (+1,72%) e beni di consumo secondari (+0,85%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-1,19%) e beni di consumo per l'ufficio (-1,04%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+4,76%), Microsoft (+3,64%), American Express (+3,29%) e IBM (+3,06%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Goldman Sachs , che ha archiviato la seduta a -1,87%.



Si muove sotto la parità Coca Cola , evidenziando un decremento dell'1,37%.



Contrazione moderata per Verizon Communication , che soffre un calo dell'1,35%.



Sottotono Procter & Gamble che mostra una limatura dell'1,09%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cadence Design Systems (+8,48%), Atlassian (+7,26%), AppLovin (+6,66%) e Workday (+6,60%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fastenal Company , che ha chiuso a -6,83%.



Scivola Kraft Heinz , con un netto svantaggio del 2,78%.



In rosso Xcel Energy , che evidenzia un deciso ribasso del 2,38%.



Spicca la prestazione negativa di Insmed , che scende del 2,40%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Martedì 14/04/2026

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,7%)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 3,4%)



Mercoledì 15/04/2026

14:30 USA: Empire State Index (atteso 0,6 punti; preced. -0,2 punti)

14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,5%)

14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,3%)

16:00 USA: Indice NAHB (atteso 37 punti; preced. 38 punti)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,08 Mln barili).

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