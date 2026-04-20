Parigi: in calo Safran

(Teleborsa) - Retrocede la società ingegneristica , con un ribasso del 2,66%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Safran rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo della multinazionale francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 309,3 Euro e primo supporto individuato a 305,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 313,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```