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Parigi: in calo Safran

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Safran
(Teleborsa) - Retrocede la società ingegneristica, con un ribasso del 2,66%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Safran rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo della multinazionale francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 309,3 Euro e primo supporto individuato a 305,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 313,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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