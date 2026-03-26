Parigi: in calo Safran
(Teleborsa) - Retrocede la società ingegneristica, con un ribasso del 2,08%.
La tendenza ad una settimana di Safran è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della multinazionale francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 283,9 Euro. Supporto visto a quota 281. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 286,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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