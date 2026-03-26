Parigi: in calo Safran

(Teleborsa) - Retrocede la società ingegneristica , con un ribasso del 2,08%.



La tendenza ad una settimana di Safran è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo della multinazionale francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 283,9 Euro. Supporto visto a quota 281. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 286,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```