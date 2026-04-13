Parigi: giornata depressa per Safran

(Teleborsa) - Ribasso per la società ingegneristica , che presenta una flessione del 2,43%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Safran rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale francese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 308,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 304,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 312,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```