Piazza Affari: andamento negativo per Campari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda attiva nel settore beverage , che presenta una flessione del 2,47% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Campari rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,539 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,459. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,619.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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