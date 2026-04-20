Piazza Affari: andamento negativo per Campari
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore beverage, che presenta una flessione del 2,47% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Campari rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,539 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,459. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,619.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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