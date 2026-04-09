Piazza Affari: calo per Campari

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore beverage , che sta segnando un calo del 2,26%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Campari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,88%, rispetto a +2,86% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico di breve periodo della società famosa per il suo bitter alcolico mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,614 Euro. Rischio di discesa fino a 6,422 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,806.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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