Piazza Affari: sell-off per Anima Holding
(Teleborsa) - Pressione sul principale asset manager indipendente in Italia, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,99%.
La tendenza ad una settimana di Anima Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Anima Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,563 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,443. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,683.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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