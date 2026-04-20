Piazza Affari: sell-off per Anima Holding

(Teleborsa) - Pressione sul principale asset manager indipendente in Italia , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,99%.



La tendenza ad una settimana di Anima Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Anima Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,563 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,443. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,683.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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