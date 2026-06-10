In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con l'attenzione che resta concentrata sui driver di questi giorni a partire dal risiko bancario italiano. Anche Wall Street mostra un andamento negativo, con il focus sui prezzi al consumo statunitensi usciti oggi pomeriggio che hanno mostrato un'inflazione in accelerazione al 4,2%, al top da aprile 2023, con gli investitori che sperano spinga la Federal Reserve a non aumentare i tassi di interesse, quest'anno. Restando in tema di banche centrali, si guarda intanto alla riunione, domani, della BCE che potrebbe alzare il costo del denaro.



Sullo sfondo, rimangono monitorate le tensioni geopolitiche con gli attacchi delle forze armate statunitensi che da questa notte stanno colpendo l’Iran dopo che un elicottero d’attacco Apache dell’esercito americano è precipitato al largo delle coste dell’Oman.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,155. Ha sofferto di parecchie vendite l' oro , che continua gli scambi a 4.123,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,7%), che raggiunge 89,7 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread , che raggiunge quota +76 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,83%.



Tra i mercati del Vecchio Continente preda dei venditori Francoforte con un decremento dello 0,97%, si muove in modesto rialzo Londra , evidenziando un incremento dello 0,27%, e contrazione moderata per Parigi , che soffre un calo dello 0,51%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,46%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si ferma a 52.896 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce Banco BPM , con un ampio progresso del 3,70%.



Andamento positivo per Lottomatica , che avanza di un discreto +2,61%.



Ben comprata Poste Italiane , che segna un forte rialzo del 2,29%.



Telecom Italia avanza dell'1,80%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis , che ha chiuso a -4,34%.



Pessima performance per Prysmian , che registra un ribasso del 4,28%.



Si concentrano le vendite su Campari , che soffre un calo dell'1,68%.



Vendite su Ferrari , che registra un ribasso dell'1,51%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+6,48%), Banco Desio (+4,52%), Philogen (+4,14%) e WIIT (+3,68%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tamburi , che ha chiuso a -3,44%.



Seduta negativa per Technoprobe , che mostra una perdita dell'1,70%.



Sottotono Interpump che mostra una limatura dell'1,42%.



Deludente Maire , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

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